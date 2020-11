70 nije besmettingen fêststeld yn Fryslân | Nei twa wiken wer Catshûs-oerlis

It RIVM hat snein in stik minder positive coronatesten registrearre as sneon. It ynstitút krige 5.457 meldingen fan nije besmettingen binnen fan de GGD'en yn it lân. Dat wiene der 478 minder as sneon, doe wiene it der 5.935.

It getal fan sneon is in bytsje bysteld: yn earste ynstânsje melde it RIVM doe 5.941 nije gefallen, mar dat binne der dus krekt wat minder. Dit tal wie ek al leger as dat fan in dei earder.

It tal stjergefallen troch corona gie it ôfrûne etmiel mei 45 omheech. Dat wol net sizze dat al dizze minsken yn de ôfrûne 24 oer stoarn binne. Dizze ynformaasje wurdt somtiden mei wat fertraging trochjûn. Sneon registrearre it RIVM 86 deaden.

It RIVM melde freed 6.108 positive testen, tongersdei 5.651, woansdei 5.417 en tiisdei 4.681.