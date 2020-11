Vienna (7) fan Ljouwert oer de miljoen views op YouTube mei har ferske

"Wauw! 1 miljoen! Morgen op de Braziliaanse radio te horen plus ik ben super blij! Brazilië en Nederland bedankt!", is op de Instagram-side fan Vienna te lêzen. It nûmer waard op 28 augustus pleatst en is hat no al mear as 1.014.000 views.

Dat it nûmer it sa goed docht, komt om't it yn Brazilië faak draaid wurdt. Heit Carlos komt oarspronklik fan Brazilië en krige dêr publyk nei't er bekend waard om't hy yn it programma Tros Vermist nei syn biologyske âlden socht.

Heit Carlos Hogendorp wie op 24 septimber oan de telefoan by de Middei fan Fryslân mei Eric Ennema: