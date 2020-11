Yn Boarnwerthuzen is snein oan de ein fan de moarn in bestjoerder ferwûne rekke nei't er tsjin in beam oanriden wie op de Hiausterdyk. De man ried fan Hantum ôf yn 'e rjochting fan Dokkum. De plysje en in ambulânse binne op it plak fan it ûngelok kaam. De bestjoerder is oerbrocht nei it sikehûs.