PODCAST Boekekast #2: 'Trije Friezen en in Turk', in ferhaal fan Ferdinand de Jong

Mei in plof lit Auke him op it bankje falle. Op syn fêste plak, it fierste hoekje. Dêr set er de soerstofflesse njonken him op de grûn. Hy sjocht even op de mjitter, de wite izeren buis sit noch trijekwart fol. Krekt as op de measte dagen is er earst. Dat komt moai út, want dan kin er even bykomme fan de reis op syn scootmobyl.

Ut it ferhaal 'Trije Friezen en in Turk' fan Ferdinand de Jong.