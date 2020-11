Twadde ferzje 'Taalgids foar ut Franekers': útwreide mei nije ynsichten

Yn it foaroanwurd is mear omtinken foar it plak fan it Stedfrysk tusken it Frysk en it Nederlânsk yn. Oan it begjin fan elts haadstik binne taalregels te finen oer de stavering, sinbou en útspraak.

De taalgids is mei mooglik makke troch gemeente Waadhoeke en Ut Genoatskat foar ut Behoud fan ut Franekers. De nije druk is oerlange oan wethâlder Jan Dijkstra. Dat barde yn lyts fermidden fanwege de coronamaatregels.