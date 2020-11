PvdA Opsterlân hâldt 'alvestêde-ynsammel-aksje' foar voedselbank

De fraksje fan de Partij van de Arbeid yn Opsterlân hâldt in "alvestêden-ynsammel-aksje" foar de lokale Voedselbank. De koel- en friesromte fan de Voedselbank is te lyts en de PvdA wol foar in nije soargje. Sa kin bygelyks bôle en fleis better bewarre wurde.