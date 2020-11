Boa's hawwe hannen fol oan hanthavening coronamaatregels yn sintrum Ljouwert

De boa's sjogge ek nei de groepsgrutte. Mei mear as twa minsken by-inoar stean as je net út itselde húshâlden komme, mei net. Dêr stiet in boete op fan 95 euro. It is dreech te kontrolearjen, seit boa Hilverda. "Je kin net sjen wa't no by inoar heart en wa't ûnder ien dak wennet". Dizze dei wurdt der gjinien bekeurd foar it gearkloftsjen, sa't dizze oertrêding hjit.

By de gemeente Ljouwert wurkje 36 boa's. Seis fan harren wiene sneon aktyf yn de binnenstêd. Boargemaster Sybrand Buma hat in pear wike lyn elkenien oproppen om net sneontemiddei nei Ljouwert te kommen omdat it dan te drok wurdt. Kom moarns betiid, is it advys fan Buma. Dan binne ek de parkeargaraazjes fergees.