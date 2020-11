Mem docht oanjefte tsjin minister Slob om antyhomo-útspraken: "It rekke my persoanlik"

Van Hoorn kin der net by dat in minister soks sizze kin. "Hy jout mei syn wurden in sinjaal ôf nei hiel Nederlân dat it okee is om homoseksualiteit ôf te wizen", leit se út. "Ik fyn dat sa'n heechpleatst persoan op syn wurden lette moat, want der binne in soad minsken dy't nei him harkje. Der binne minsken dy't it serieus nimme en myn bern kinne dêr lêst fan krije."

"Leed is al lijd"

De útspraak fan Slob feroarsake in soad opskuor. De minister nuansearre syn boadskip dêrom in dei letter en sei dat syn ferklearring 'een brug te ver' wie. Dat kaam foar Van Hoorn lykwols te let: "It is itselde as ien in klap jaan. As dy persoan dan in brutsen kaak hat, kinst sorry sizze, mar it leed is al lijd." Se gie dêrom fan 'e wike nei it plysjeburo fan Snits om oanjefte te dwaan.

Neffens in advokaat dy't Van Hoorn rieplachte, sei Slob yn prinsipe neat strafbers. Yn artikel 23 fan de grûnwet, frijheid fan ûnderwiis, stiet nammentlik dat skoallen regels opstelle meie oan de hân fan harren eigen opfettings. Dat skjirret lykwols mei artikel 1 fan de grûnwet: eltsenien is lyk.

Van Hoorn: "Ik ha yn de oanjefte oanjûn dat justysje sjocht oft dat wol echt kloppet mei elkoar. Ik hie ek in brief skriuwe kind, mar dat joech foar my net genôch krêft oan myn wurden. Dêrom dizze offisjele rûte."