"Reid de Jong: in markante man mei in idee oer hoe't de wrâld wêze moast"

Hy waard as Reid Jelle de Jong berne op 27 oktober 1934 yn Wanneperveen. Hy wurke as jongfeint as arsjitekt yn Rotterdam en kearde him tsjin de boppelaach fan de maatskippij. Syn ôfkear fan de konsumpsjedrift makke dat er oan de ein fan de jierren 60 út Rotterdam wei ferhûze nei Fryslân ta.

Hy rjochte him tenei op it sylskip: in symboal fan in mear ienfâldige libbenswize. Yn 1974 organisearre hy de earste Strontrace, de tocht fan Warkum nei Warmond. De Strontrace wie de grutte leafhawwerij fan De Jong. Hy hat grutte bedraggen jild út eigen bûse betelle om it evenemint mooglik te meitsjen.

"Wy moatte op ús wrâld passe"

Ek Arjen Mintjes neamt it idealisme fan De Jong. "Ik tink dat Reid hiel bysûnder wie om't er al yn de jierren 70 troch hie wat wy no mei syn alles troch hawwe: it kin sa net mei de wrâld. Hy wie fan tinken: wy moatte op ús wrâld passe. It waakste him yn de eagen dat wy as minsken de wrâld om ús hinne stikken meitsje."

Silerij as duorsum libben

Dêrom ferhûze hy nei de fjoertoer yn Warkum. "Dêr hat er betocht: dy silende frachtfeart moatte wy weromkrije. It is skande dat sa'n prachtige útfining as it sylskip net mear sa goed brûkt wurdt. Dêr hat hy him foar ynset: dy wize fan duorsum, ekologysk libben. Hy libbe yn syn eigen wrâld, fan syn eigen lân en syn geiten. Hy hat altyd foar himsels soarge," fertelt Mintjes.

Ek it farren hearde dêr by. De fiskerij wie him dierber. Hy fiske sels, mar ek de frachtfeart mei sylskippen. Dat woe hy weromkrije en dêrom hat er fan alles betocht. De Strontrace, Liereliet, Sail Amsterdam, Rûntsje Noardsee, hy wie by in soad belutsen. Hy wie syn tiid fier foarút."