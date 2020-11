Cambuur Sjoernaal: Wa is no de favoryt, Cambuur of Almere City?

De nûmer ien fan de earste difyzje, Almere City, giet snein op besite by de nûmer twa: SC Cambuur. It is in wichtich duel foar de Ljouwerters, want as sy ferlieze dan steane se acht punten efter de Almeerders. De grutte fraach is wa't eins de favoryt is yn dy Keuken Kampioen Divisietopper. Is dat de koprinner of de nûmer twa dy't de kopposysje op koarte termyn oernimme wol?

Op jacht nei it antwurd sjogge wy yn Ljouwert en Almere: