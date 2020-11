It Hearrenfean krijt 'Circulair Ambachtscentrum': ôffal krijt twadde libben

Der komt in spesjaal 'Circulair Ambachtscentrum' op It Hearrenfean. Dêr wurdt werbrûkber ôffal dat by it stort ynlevere is opknapt, sa't it wer ferkocht of recycled wurde kin. It moat wurk opsmite foar minsken mei ôfstân ta de arbeidsmerk en in plak foarmje dêr't ambachtslju fan it Friesland College en Het Knooppunt terjochte kinne. De gemeente hat 50.000 euro subsydzje fan it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat krigen.