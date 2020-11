Oanbod fysioterapypraktiken ferskilt sterk de gemeente yn Fryslân

Fryslân hat gemiddeld sjoen folle minder fysioterapypraktiken as de rest fan it lân. Foar eltse 10.000 ynwenners binne der yn Fryslân 6,3 fysioterapypraktiken, tsjinoer 6,6 lanlik. Wol ferskilt it oanbod sterk de gemeente. Dat docht bliken út ûndersyk fan fersekerder Independer, dy't data fan it Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) analysearre.