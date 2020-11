Sinteklaas komt fanwege it coronafirus digitaal | Krityk op fjoerwurkferbod

Guon saakkundigen fine dat der in faksinaasjekampanje komme moat om jongerein te oertsjûgjen in coronaprik te heljen as dy beskikber komt. It RIVM soe dy mei in spesjale taskforce ûntwikkelje moatte, hat emeritus-heechlearaar Ronald de Groot tsjin De Telegraaf sein. Neffens him lit in part fan de jongerein mei harren hâlden en dragen sjen dat se corona net altyd like serieus nimme. Mar faksinaasje is ek yn it belang fan jongelju, seit firolooch Ab Osterhaus. Dat soe werom komme moatte yn de kampanje.