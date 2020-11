Coronanijs fan 14 novimber: 91 nije besmettingen en twa stjergefallen | Boa's hawwe hannen fol

Viruswaarheid spant in koart pleit oan tsjin de Nederlânske Steat dêr't se in ein yn easkje aon de "massale coronatestcampagne". Neffens de aksjegroep is de brûkte PCR-test net geskikt om fêst te stellen oft ien ynfektearre is mei it coronafirus. "De bijsluiter van deze PCR-testen vermeldt uitdrukkelijk dat een positieve test niet betekent dat iemand drager is van het virus. Het gebruik van de test voor dit doel is bovendien niet goedgekeurd door de Europese Unie", seit de groep.

Neffens Viruswaarheid brûkt de oerheid dizze útslaggen om de coronamaatregels te rjochtfeardigjen. "In de 'Routekaart Coronamaatregelen' is het aantal positieve testen per 100.000 inwoners direct gekoppeld aan het op- en afschalen van maatregelen. Het coronabeleid is gebaseerd op drijfzand. Het kabinet rechtvaardigt de maatregelen op een voor dat doel ongeschikte test. Dat is onrechtmatig", seit Jeroen Pols fan Viruswaarheid.

'Panykkommunikaasje'

Neffens Pols moat de oerheid har kommunikaasje drastysk feroarje. "De overheid maakt zich schuldig aan paniekcommunicatie. Door dagelijks over aantallen positieve testen te communiceren als 'besmettingen' of 'patiënten', is sprake van misleiding. Veel mensen denken ten onrechte dat corona een reële bedreiging voor hen vormt. De bevolking zou nooit instemmen met vergaande grondrechtinperkingen indien zij juiste en complete informatie ontvangt."

Viruswaarheid sommearret minister De Jonge fan Folkssûnens om it belied net langer te basearjen op in ferkearde ynterpretaasje fan PCR-útslaggen en de kommunikaasje oan te passen.

It koart pleit tsjinnet 25 novimber 2020 foar de rjochtbank yn Den Haag.