91 nije besmettingen fêststeld yn Fryslân yn de ôfrûne 24 oeren

Fjirtjin hoarekameiwurkers fan De Lawei yn Drachten sille oan it wurk yn sikehûs Nij Smellinghe. No't de skouboarch yn ferbân mei de coronamaatregels ticht is, sitte de meiwurkers sûnder wurk. Op inisjatyf fan Nij Smellinghe sille sy dêrom de hannen út de mouwen stekke yn it sikehûs.

It personiel wurdt ynset om net-soarchtaken fan soarchpersoniel oer te nimmen. Sa helpe se by it ûntfangen en begelieden fan besite en it delbringen fan iten en drinken by pasjinten (gjin coronapsjinten). "De schouwburg is dicht dus het is fijn dat wij nu hier kunnen ondersteunen", fertelt Marrick de Jong, ien fan de hoarekameiwurkers.

Stientsje bydrage

Nij Smellinghe hopet sa net allinnich de druk foar har eigen meiwurkers te ferminderjen, mar ek wat foar de hoarekameiwurkers betsjutte te kinnen. "We zijn blij dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen tijdens de piek in de tweede golf", seit Alfred Matthijssen, haad bedriuwsfiering fan De Lawei.