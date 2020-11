Sinteklaas komt wól oan yn Frjentsjer, mar de stêd is leech en kâld

Foar Theo Smit fan Stichting Sinterklaas Intocht Franeker is it hiel ûnwerklik. "It fielt frjemd. Gewoanwei binne wy drok dwaande mei alle tariedingen, mei it opbouwen yn de stêd en de lêste puntsjes op de i. No is it leech en kâld. Dat fielt nuver. It is rêstich yn de stêd, oars as yn oare jierren."

Yntocht Frjentsjer digitaal

Mar de stichting hat de skouders der net by hingje litten. "Wy hawwe in digitale yntocht yntrodusearre. Dat is al frij gau yn gong set. Wy hawwe al in earste filmke online set, en sneontemiddei folget in twadde." Fan 13.30 is de twadde ôflevering fan it Sinterklaasnieuws te sjen op de webside en fia de Facebook-side. "Sinteklaas komt wol oan yn Frjentsjer," ferklapt Smit. "Mar der binne wol wat problemen, it giet net fansels."

Kreativiteit

Fierder is der foar de hiele Sinteklaasperioade ek in speurtocht troch de stêd opset en op de skoallen binne ek noch wat aktiviteiten. "Wy hawwe der wat leuks fan makke tink ik. Hoopje ik," seit Smit. "Je moatte wol efkes oars neitinke. Mar it hellet ek wol wer kreativiteit nei boppen by de minsken. Hoe graach je it ek oars wolle, je moatte je der mar in bytsje by deljaan. It is net oars."