Omrop TIP: Lânskip en natuer, de Beklimmers fan it flakke lân #2

Dêr't de stêd benammen in massa beton is mei wat griene plakjes, is it plattelân ien grut lânskip mei hjir en dêr bebouwing. It lânskip is in wêzentlik ûnderdiel fan it libben op it plattelân, mar de bewenners hawwe harsels hieltyd mear loskeppele. It lânskip krijt funksjes tadield: natuer, lânbou, rekreaasje. As wy as bewenner dy funksje net brûke, is it mar in hinderlik stik lân tusken de iene en de oare stêd.