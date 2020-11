Bewenners fan gebiet njonken de Súd Ie by Dokkum yn ferset tsjin fytspaad

In oantal omwenners hat yn 'e mande mei-inoar in beswierskrift opsteld. De tsjinstanners fan it fytspaad fine dat de gemeenteried earder dit jier op basis fan ûnfolsleine en ûnkrekte ynformaasje in beslút nommen hat oer de rûte fan it nij oan te lizzen fytspaad. By it rapport, opsteld troch advysburo Arcadis, soe te min rekken holden wêze mei de omjouwing.

'Genôch alternativen"

Neffens Klaas de Haan, dy't al hast syn hiele libben yn it gebiet by Jouswier wennet, is der gjin draachflak foar in fytspaad troch it gebiet. Hy tinkt dat der genôch alternativen binne, sûnder dat der grûn oerkocht wurde moat en dat der skea tabrocht wurdt oan greidefûgels.