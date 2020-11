Fjoerwurkhanneler: "Ferbod is net te hanthavenjen"

"Wy binne al jieren dwaande om it sa feilich mooglik te meitsjen en wurkje ek gear mei de sikehuzen. En dan komt dit ynienen." Neffens De Graaf sille no folle mear minsken yn it bûtenlân fjoerwurk keapje. Mei alle gefolgen dy't derby hearre. "Dat betsjut dat de pakketbesoargers mei it fjoerwurk ûnderweis binne."

Neffens De Graaf is it ferbod ek net te hanthavenjen. "Allinich as de plysje 10.000 man ekstra op strjitte hat, mar dat sjoch ik ek net barren."

Lêste jier

Foar De Graaf is it ekstra soer dat it ferbod no komt. Dit soe syn lêste jier wurde nei goed 29 jier handel yn syn winkel yn Noardwâlde. "Wy hiene allegear bysûndere aksjes betocht, mar dat giet no net mear troch."