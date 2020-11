Keunst om te ferwurkjen: keunst bringt lucht yn de herten fan minsken

Ien fan de bylden dy't yn it atelier oan de Nijstêd stiet is it byld fan in frou dy't iepen is fan binnen. "Dit is in byld dy't ik foar alle froulju makke ha dy't in berntsje ferlern hawwe yn harren swierwêzen. Sy hat in raffele efterkant, want ik haw it sels ûnderfûn, de frou bliuwt raffele efter".

Sjoukje Maria Kramer is kreatyf routerapeut, keunstner en mem fan fjouwer stilberne berntsjes. "Dat wie foar my in grut fertriet om te ferwurkjen. Doe't ik wol hiel lang yn myn rouproses siet, haw ik in oplieding dien foar kreatyf routerapeut. As ôfstudearopdracht haw ik dizze grutte dikke búk makke. As symboal foar myn swierwêzen".

De opdracht holp har in soad by it ferwurkjen fan it fertriet. "Der kamen in hiel soad triennen los. En ik tocht by mysels, se kinne allegeare wol yn dy búk floeie. Want dy búk is earst hielendal iepen en oan de ein meitsje ik him ticht. Mar sa lang dy búk hiel iepen is, koene al myn triennen der wol yn floeie. Dat holp my echt".