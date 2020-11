Elsevier: Antonius Sikehûs yn Snits is ien fan de bêste sikehuzen fan it lân

Bestjoerder Marcel Kuin is optein mei it goeie resultaat. "Het Antonius Ziekenhuis staat garant voor patiëntgerichte zorg van continue hoge kwaliteit. Dat is het belangrijkst voor onze patiënten en voor ons. Want uiteindelijk kiest de patiënt zelf welk ziekenhuis of zorg het beste bij hem of haar past. We zijn blij met deze mooie uitkomst van het onderzoek van Elsevier Weekblad."

Elsevier hat 73 Nederlânske sikehûzen ûndersocht en op 392 faktoaren metten. It die bliken dat it Antonius Sikehûs heart by de groep dy't op de feilichste en meast effektive wize wurkje, en it meast rjochte op de pasjint binne.