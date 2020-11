Nea wer 'oprotte': Strontrace-man Reid de Jong (86) út Warkum ferstoarn

De Strontrace is in tocht dy't alle jierren silend, jeiend of boomkjend fan Warkum nei Warmond (Súd-Hollân) en wer werom giet. Oan ien tried wei, sûnder moderne technology. By de start spruts De Jong altyd it wurd "oprotte". Dit jier koe it evenemint net trochgean fanwege de coronakrisis. Op it momint dat de start wêze soe, hat De Jong noch in taspraak hâlden.

Reid de Jong wenne sûnt 1967 mei frou en fjouwer bern, en letter mei syn partner Cornelie, yn de fjoertoer fan Warkum. As arsjitekt fertsjinne er de kost mei it restaurearjen fan gebouwen sa as werf De Hoop yn Warkum. Syn manier fan libben wie selsfoarsjennend en sûnder moderne technyske snufkes. Oant syn dea wenne er yn de fjoertoer.