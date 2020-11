Sinteklaassintrale hat ek lêst fan corona: "It falt wat raar op it dakje"

De sintrale is elts jier drok dwaande om Sinteklaas op 'en paad te sjoeren. "At it moat kinne wy 100 Sinteklazen tagelyk op paad stjoere. Dat is ek wolris sa west, mar dat is foaral by de yntocht yn Dokkum", fertelle Pieter en Jilt fan de sintrale. Dy yntocht kin dit jier lykwols net trochgean. "We hiene in hûnder persint coronaproof plan makke, mar it foel ûnder de eveneminten en dy meie net trochgean."

Profesjoneel as Pyt op 'en paad

By de sintrale ha se alles foar it Sinteklaasfeest, sa as profesjonele Pitekostuums. "Wy ha de echte fluwielen pakken, mei de júste aksessoires derby. At wy ús oanklaaie begjinst spontaan te leauwen."

Wylst it wol rêstiger is, hat de sintrale noch wol aardich drokte. Dochs is corona in finansjele ôffaller. "Ferline jier ha wy in grutte ynvestearring dien omdat wy útwreide ha, dan falt dit wol wat raar op it dakje."