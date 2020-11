Reorganisaasje Rabobank driget drastyske gefolgen te ha foar Fryske filialen

Twa dagen lyn waard dúdlik út in stik yn it Financieele Dagblad dat de Rabobank it tal kantoaren yn Nederlân drastysk ynkrimpe wol om de winst op peil te hâlden. It tal kantoaren giet dêrby lanlik werom fan 335 foar de coronakrisis nei úteinlik sa'n 100 oant 150. Op dit stuit binne der noch sa'n 230 iepen.

Dat de Rabobank reorganisearje wol, komt foar fakbûnen en belutsenen net as in ferrassing. De banksektor krimpt al jierren troch de digitalisearring en de lege rinte. Hieltyd minder minsken meitsje gebrûk fan in bankkantoar. Troch corona wurkje ek hieltyd mear minsken thús. In djoer kantoarenetwurk past dêr net mear by. De bank fierde yn 2016 ek al in grutte reorganisaasje troch, wêrby't in soad kantoaren de doarren slute moasten.

Ferskate kantoaren al ticht

Yn Fryslân binne al ferskate kantoaren tichtgien yn bygelyks De Westereen, Drachten (twadde kantoar), Ferwert en Kollum. Ek Grou, Sint-Anne, Wolvegea, Burgum, It Amelân, De Gordyk en in twadde kantoar op It Hearrenfean en yn Drachten binne yn de coronatiid sletten. De kâns liket grut dat se net wer iepen gean. Fan guon fan de kantoaren is dat al wis.