Toerismeûndernimmers kinne dreech by provinsjale stipe: "It is in hiele put"

De ûndernimmers binne troch de coronakrisis hurd rekke. Om de klap opfange te kinnen, hat de provinsje in pear moannen lyn jild klearlein. Mar dat jild is neffens de ûndernimmers dreech te berikken.

De Toerisme Alliantie Friesland hat him faker bûge oer dit probleem. Tal fan ûndernimmers binne oansletten by de organisaasje. "Dêr krije we ferskate lûden dat minsken it dreech fine om troch de digitale rompslomp te kommen", seit Duursma.

"As je net bekend binne mei wat je dwaan moatte, is it al in hiele put. Je moatte bygelyks e-herkenning ha en dat ha in protte ûndernimmers net. Dy kinne je oanfreegje, mar dat duorret ek al in pear dagen. Dan is it de fraach oft dat dus slagget."