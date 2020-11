Boek Sweedske Pippi Langkous nei 75 jier ek yn it Frysk

Sûnt dizze wike is de Fryske ferzje fan it boek Pippi Langkous by de Afûk te bestellen. It earste eksimplaar is oerlange oan Paula Majoor, de Nederlânske stim fan Pippi Langkous yn de films.

De 79-jierrige Majoor spruts de aventoeren fan it famke al yn de jierren 70 yn. Se fynt it moai dat Pippi Langkous no ek yn it Frysk te lêzen is. "Het is ontzettend leuk vertaald. Ik kan het een beetje lezen. Het is echt goed in de sfeer van Pippi gebleven", sa seit Majoor.