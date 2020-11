Koälysje NE-Fryslân fergadere besletten fanwege mooglike juridyske stappen by gunning gemeentehûs

Wannear't sawol fêstgoedbelizzer Wim Bulten, as Dictus Boerma juridyske stappen sette as de gunning fan it gemeentehûs nei Fotocadeau giet, dan woe de koälysje net dat it juridysk aspekt wat de ferkeap oanbelanget iepenbier te lizzen komme soe.

Tongersdeitejûn oan it begjin fan de besletten gearkomste, besletten de opposysjepartijen de riedseal te ferlitten. De koälysje hat dêrnei oant middernacht fergadere oer de ferkeap. Nije wike tongersdei folget yn de iepenbierheid de beslútfoarming oer de ferkeap fan it pân oan Fotocadeau.

FNP

Fraksjefoarsitter Bert Koonstra fan FNP Noardeast-Fryslân: "It juridyske komponint is in hiele wichtige, want dêr fine wy fan dat it goed yndutsen wêze moat. Bulten hat in kâns fan goed 33 persint." Fêstgoedbelizzer Bulten joech oan dat wannear't hy it pân net krijt syn advokaat der 'in klapt en 'm afbrandt'.

Koonstra ferfolget: "Doe ha wy as fraksje tocht, moatte wy alles iepenbier meitsje? Moatte wy de munysje jaan oan de advokaat fan Bulten, moatte wy dy advokaat de mjitlatte der by lâns lizze litte? Ta koste fan ús mienskip, want dan wurde it dikke prosedueren. Wy tinke dat it net op it goeie paad is. Dêrom ha wy der foar keazen om net iepenbier te gean."