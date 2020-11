Fergeze parrebeammen yn Heech foar beammeplantprojekt

"Het is even doorwerken. Maar het gaat niet om hele grote aantallen vandaag. We hebben vanochtend tachtig boompjes en vanmiddag ook nog een partijtje. In totaal zo'n 200 bomen vandaag. Dat is goed te doen", seit Van de Water.

Mar is it dan aanst foar dy skoallen ek net in hiele put om dy beammen yn libben te hâlden? "Je moatte se fansels mei de woartels de grûn ynsette. Se krije der ek in plant-ynstrukjsje by, dus dan wiist it him fansels eins. It stiet der allegearre op", seit Hiddema.