Henk de Jong sjocht koprinner Almere City as favoryt tsjin SC Cambuur

Fitte seleksje

Foar de wedstriid tsjin Almere City hat De Jong in hast folslein fitte seleksje ta syn beskikking. Neist de langer blessearren liket allinnich Issa Kallon de wedstriid tsjin Almere net te heljen. It besoarget de Cambuur trainer somtiden de nedige keuzestress. "Ik lis der nachts wolris wekker fan. Elkenien wurdt better. Dat is ek wat we wolle, mar it makket de kar wol dreech".

Dat jildt bygelyks foar de twa sintrale ferdigeners, Erik Schouten en Joris Kramer. Henk de Jong: "Ja, dat is ferskriklik dreech. It binne beide toppers. En itselde jildt foar Maulun en Paulissen op it middenfjild". De Jong woe noch gjin opstelling jaan. "Ik moat it de jonges noch fertelle, dus ik wol der no noch neat oer sizze, mar we komme der wol út".