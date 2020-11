GGD Fryslân: Draaiboeken foar faksinaasjes kinne út de kast

Fryslân sit yn de middenmoat, seit Marcel de Jong fan de GGD Fryslân. "Op guon plakken yn Nederlân giet de delgong noch hurder, op oare plakken minder hurd."

It tal testen dat de ôfrûne wike dien is by de GGD-lokaasjes is ek weromrûn, mar minder hurd as it tal besmettingen. Fan in lytse 7.000 in wike lyn nei 6.570 de ôfrûne wike. "It fynstpersintaazje giet ek nei ûnderen", seit De Jong. Dat is in goed sinjaal. De GGD fernimt fan de kommersjele testburo's ek dat it tal positive testen dêr weromrint. Der is noch wol ien soarch: yn soarchynstellingen is noch gjin delgong te sjen fan it tal nije besmettingen.

Mooglik testlokaasjes as faksinaasjelokaasje

De draaiboeken foar grutskalige faksinaasje binne yntusken út de kast, seit de GGD. Earder dizze wike kaam in Amerikaansk farmasybedriuw mei posityf nijs oer in faksin, dat yn njoggen op de tsien gefallen wurket. Foardat it faksin ienkear op 'e merk komt, leit der in grutte logistike puzel. It duorret op syn minst in jier foar't hiel Nederlân faksinearre is, seit it RIVM. "De fraach is hoe't we it oanpakke", seit De Jong. "It ministearje bepaalt dat, de GGD folget. We witte ek noch net op watfoar lokaasjes we dat faksinearjen dogge. Miskien kinne we dêrfoar de lokaasjes brûke dy't we no ynsette foar it testen."