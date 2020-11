Lemster Dickens Festijn betinkt oplossing om sfear dochs by minsken thús te bringen

De organisaasje fan it Lemster Dickensfestival komt dit jier mei in eigen puzel. Der komt dit jier gjin festival op De Lemmer, fanwege de coronamaatregels, en de organisaasje seach ek gjin mooglikheden foar in alternatyf programma. Om de minsken de sfear fan it Dickenfestival thús te bringen, komt der no in puzel.