Jan Popkema krijt Dr. Obe Postmapriis thús útrikt

De dr. Obe Postmapriis 2020 is ornearre foar oersettingen fan en nei it Frysk út it tiidrek 2016 - 2019. De provinsjale literêre priis wurdt útrikt út namme fan de provinsje Fryslân en de organisaasje fan de priis is yn hannen fan Tresoar. De priis is neamd nei dichter Obe Postma (1868-1963), dy't sels Fryske oersettingen makke hat út ûnder oare it Dútsk en Amerikaansk.