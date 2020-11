FNP stelt fragen oan kolleezje oer foarnommen sluting VVV Ljouwert

De FNP yn de gemeente Ljouwert hat skriftlike fragen steld oan it kolleezje oer de sluting fan it VVV-kantoar yn Ljouwert. De partij wol ûnder mear witte hoe't it kin dat de ried pas dizze wike op de hichte steld is, wylst der it ôfrûne jier al petearen west hawwe oer de takomst fan de VVV en der no sels al in eindatum bekend is. It VVV-kantoar slút op 31 maart 2021 de doarren.