Film 'Water Wieg me' freedtejûn by Omrop Fryslân

In seeman dy't net langer op see wêze wol. In frou dy't op it wetter har leafde ferlear. It fertriet fan in man dy't fertelt hoe't syn dochter deadlik troffen waard troch it wjerljocht, Allegear yndrukwekkende ferhalen dy't foarby komme. De dichter Rodaan Al Galidi dy't poëzy skriuwt oer langstme en ûnwennichheid. De nammen fan de fertellers stean op de ôftiteling, mar eins giet it oer ferlies, iensumens, âlderdom of it needlot.

De trailer fan Water Wieg me: