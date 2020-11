Jubileumboek Boelensloane en De Houtigehage: doarpen besteane 100 en 90 jier

De doarpen stiene eartiids bekend as earme heidedoarpen. Eins wiene it offisjeel noch gjin doarpen, mar buorskippen op in oar doarpsgebiet. Boelensloane hie yn it ferline de namme Feanster Heide (Surhuisterveensterheide). It foel ûnder Surhústerfean en waard pas yn 1921 in selsstannich doarp. It doarp krige de namme fan de famylje Boelens, dy't njonken in bûten yn Bûtenpost ek in soad grûn en turflân hie. Dy namme waard mei keazen om it byld fan de streek as earme heidedelsetting te ferjitten.

Ien fan dy oare heidedoarpen yn it Frysk-Grinzer grinsgebiet wie De Houtigehage, dat yn 1930 in eigen doarp waard en dêrfoar ûnder Drachten en De Rottefalle foel. De doarpsnamme wiist op in stripen grûn dy't oerbleaune nei de feanterij.

Heidedoarpen

Beide doarpen binne yn de rin fan de 18e- en 19e iuw op de heide ûntstien as in soarte feankoloanjes. Der waard turf stutsen en dêrtroch wennen der in soad arbeiders. Nei de feanterij bleaune in soad arbeiders yn earmoede efter. Sy wennen faak yn spitketen en de heidedoarpen hiene in minne namme om't oare doarpen op de heidsjers del seagen, ek al wie it imago net terjochte.

Kommunistyske klompkes yn Georgië

Yn it boek is omtinken foar in grut ferskaat oan ûnderwerpen. Der steane anekdoaten en foto's yn, mar ek bygelyks âld kaartmateriaal en ferklearringen fan strjitnammen. De midsiuwske kleasters yn de omkriten komme oan bar, mar ek de oarloch, it fuotbal en de skiednis fan it sosjalisme fan Boelensloane en it kommunisme fan De Houtigehage.