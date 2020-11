Gjin tasizzing, mar ek gjin streek troch subsydzje foar De Wâldsang

Wethâlder Max de Haan (Gemeentebelangen) woe de plannen net ynlûke. "Wy moatte 1,3 miljoen besunigje op it sosjaal domein, dy opdracht ha we krigen fan de ried. Dus we moatte hjiroan fêsthâlde, al is it mei pine yn it hert."

"Dan dit mar"

In moasje om de kontinuïteit fan it muzykûnderwiis feilich te stellen helle it wol. Sjon Stellinga fan de PvdA hie it leaver in echte tasizzing oan De Wâldsang sjoen, mar stimde dochs foar de moasje. "Dat doen we met een bloedend hart. We zien veel liever dat het zwaard van Damocles boven de 50 jaar cultuurgeschiedenis van de Friese Wouden werd weggehaald. Dan dit maar. Het is beter dan niets."

De FNP wie de iennige fraksje dy't tsjin de moasje stimde. "It is alles of neat", sei Tjibbe Brinkman. "Dit is neat, dus wy stimme tsjin."