Gefolgen coronakrisis ûngelyk ferdield foar ynwenners fan Fryslân

"Hoe soargje we derfoar dat dizze groepen net fierder achterop reitsje? Dat is de belangrykste opjefte, hielendal as de krisis langer oanhâldt", seit ûndersiker Arjen Brander oer de risikogroepen dy't út it ûndersyk nei foaren komme.

Elkoar helpe

De sosjale gearhing yn Fryslân is noch hieltyd sterk en de reewilligens om inoar te helpen is tanaam, sa docht bliken. Sa'n 17 persint fan de minsken jout oan buorlju te helpen mei boadskippen of help yn de húshâlding. Dat is wol benammen yn buerten dy't al in sterke bining mei-inoar hiene. Want de sosjale gearhing kin ek ûnder druk komme te stean as de krisis en maatregels langer duorje.

It betrouwen yn de oerheden is omleech gien, mar is noch wol hieltyd heger as fóar de coronakrisis. Minsken hawwe noed oer de ekonomyske gefolgen en de ûnwissens fan de krisis. Minsken sitte benammen yn oer wurk en ynkomen. Jongerein tinkt it minst oer de oerheid, âlderein tinkt der better oer.

Soargen by jongerein en minsken mei in legere oplieding

De measte selsstannigen en flekswurkers hawwe noed oer hoe't it komt, dat binne benammen jongerein en minsken mei in legere oplieding. In flekskontrakt makket harren kwetsber. By de minsken mei in fêst kontrakt makket mar 9 persint him soargen.