'We sette troch': fan ljochtûntwerper nei timmerman

De parsekonferinsje fan premier Rutte kaam yn maart as in grutte klap foar Kramer. "Ik sit al mear as 30 jier yn it fak", seit er. "Dy shows dwaan is it moaiste dat der is, je libje der echt foar." De sfear dêr't Kramer hjoed-de-dei yn wurket is folslein oars as doe't er foar 50.000 minsken stie op in evenemint.

Kramer: "Wy moatte no foar in griensintrum yn Wytmarsum in nije yngong bouwe. De feestdagen komme deroan en sy wolle foar harren klanten in feestlike yngong meitsje. Dit gebou wurdt in soarte fan Eastenryksk hokje. Dat is dochs itselde as dekôr bouwe. It liket der aldergeloks noch wol op."