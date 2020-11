Gjin fjoerwurk mei âld en nij | 96 nije besmettingen

Der mei dit jier gjin fjoerwurk ôfstutsen wurde mei âld en nij. It kabinet hat in ferbod foar ien kear op de ferkeap en it ôfstekken fan fjoerwurk oankundige foar de kommende jierwikseling. Lyts fjoerwurk, sa as stjerkes, falt net ûnder it tydlike fjoerwurkferbod.

Boete

It ferbod sil hanthavene wurde mei boeten, seit minister Ferd Grapperhaus fan Justysje en Feiligens. In boete sil yn alle gefallen 100 euro wêze, wat betsjut dat it ek op it strafblêd komt te stean. Neffens de plysje is it hanthavenjen better te dwaan wannear't der in totaalferbod is, sa seit Grapperhaus.

It ferbod moat de soarch ûntlêste, de sikehûzen binne oerbelêste troch it coronafirus. By de lêste jierwiksel kamen der sa'n 1.300 minsken yn it sikehûs en by de hûsdoktersposten, om't se fjoerwurkletsel oprûn hiene.

Kompensaasje

De fjoerwurkbrânsj krijt fan it kabinet sa'n 40 miljoen euro ta kompensaasje, fertelt steatssekretaris Stientje van Veldhoven fan Ynfrastruktuer. De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland giet takom wike mei it kabinet om tafel om te bepraten 'wat it fûns no ynhâldt'.