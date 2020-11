Coronanijs 13 novimber: Hoarekapersoniel wurkt yn sikehûs | Gjin fjoerwurk mei âld en nij

Fjirtjin hoarekameiwurkers fan teäter De Lawei yn Drachten wurkje op it stuit yn sikehûs Nij Smellinghe. No't De Lawei tydlik sletten is fanwege de coronakrisis, wurde de meiwurkers yn it sikehûs ynset om net-soarchtaken fan it soarchpersoniel oer te nimmen. Se ûntfange en begeliede besikers en bringe iten en drinken del by pasjinten op de reguliere ôfdielingen.

Nij Smellinghe hopet op dizze wize de druk foar de eigen meiwurkers te ferminderjen, mar tagelyk ek wat betsjutte te kinnen foar it hoarekapersoniel fan de skouboarch. Neffens Alfred Matthijssen, haad bedriuwsfiering fan De Lawei, binne syn meiwurkers der wiis mei. "We zijn blij dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen tijdens de piek in de tweede golf."