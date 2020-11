Benammen bioskopen, teäters en swimbaden freegje coronastipe

Sa'n trijekwart fan de bioskopen, teäters en swimbaden hat in berop dien op it twadde pakket NOW-coronastipe. By it earste pakket kloppen dyselde sektoaren ek by de oerheid oan, neffens it Centraal Bureau voor de Statistiek. Beide regelingen wiene bedoeld foar bedriuwen dy't har omset weromfallen seagen troch de útbraak fan it coronafirus.

Yn it algemien waard minder faak in berop dien op NOW-2 as op NOW-1. Dat komt benammen troch toskedokterpraktiken, brillewinkels en kappers. Sy koene nei in eardere sluting wer klanten ûntfange.