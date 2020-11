Tytsjerksteradiel hoecht minder te besunigjen: gemeenteried ferrast

Tytsjerksteradiel hold rekken mei in struktureel tekoart fan tusken de 3 en 4 miljoen euro. Meardere riedsleden wolle no in nije konsept-begrutting en mear tiid om te debattearjen. Neffens boargemaster Jeroen Gebben is dat net mooglik, om't de definitive begrutting op 15 novimber ynlevere wurde moat by Provinsje Fryslân.