'Coronafirus foar fûgels' makket hûnderten slachtoffers yn Fryslân

"Ik denk wel dat de populatie brandganzen dit aan kan. Ik maak me meer zorgen over bijvoorbeeld de slechtvalken", leit Van der Leij út. Fan de deade guozzen binne in soad ek oanfretten. "Van de slechtvalken hebben we veel minder. Als ze deze dieren aanvreten, hebben ze het zelf. En het lijkt erop dat ze er heel gevoelig voor zijn."

Wêr't it firus weikomt, is op it stuit net hielendal dúdlik, mar Van der Leij hat in fermoeden. "Het komt waarschijnlijk uit de pluimveesector in China. Het is een virus dat in het wild niet voorkwam in deze variant. Het is heel ongelukkig, maar het zegt ook wel iets over hoe wij dieren houden."

It is dus begûn op inselde manier as it coronafirus dat de wrâld no sa yn de besnijing hâldt. "Als je een lockdown kon instellen, was het gauw over. Maar die ganzen luisteren niet! Je hebt hier geen grip op", fersuchtet Van der Leij.