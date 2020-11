Fries Museum iepenet webwinkel fanwege coronamaatregels

Der binne publikaasjes te krijen oer tentoanstellings as dy oer skilder Lourens Alma Tadema, keunstner M.C. Escher en de tentoanstelling 'Wij Vikingen', oer de relaasje tusken de Friezen en Fikings.

Direkte oanlieding foar it iepenjen fan de webwinkel is dat it museum op it stuit ticht is fanwege de coronamaatregels. De winkel yn it museum sil nei alle gedachten nije wike tongersdei de doarren wer iepenje.