Drachtster krijt wurkstraf foar mishanneling twa bussjauffeurs

It ynsidint fûn plak by de Friese Poort yn Drachten. Dêr wie dy dei in 'Doe-dag', dêr't de learlingen mei bussen hinne brocht binne. Oan de ein fan de middei wie by ien fan de bussen spul ûntstien. Doe soe in jonge in sjauffeur in kopstjit jûn hawwe. De sjauffeur rûn dêrby in stikkene noas en in harsenskodding op. In twadde bussjauffeur besocht de boel del te bêdzjen, mar waard der ek yn behelle.

De fertochte rekke belutsen by de fjochtpartij doe't er syn freon helpe woe. Hy wie dakleas rekke en op strjitte set. De freon en syn heit hiene him yn 'e hûs naam.

Yntusken giet it better mei de fertochte. Hy hat de goede helpferliening krigen. Om derfoar te soargjen dat dat trochgean kin, joech de rjochter him in lege wurkstraf en, as stôk achter de doar, jeugddetinsje ûnder betingst.