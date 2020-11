FNP lilk oer toerisme-kampanje: "Wy wenje hjir net op de toendra's"

Earder baalde de FNP ek al fan de nijste toerismekampanje fan Merk Fryslân. Dy wie rjochte op de Friezen om yn coronatiid yn eigen lân toerist te wêzen. De FNP hat dêr skriftlike fragen oer steld oan it kolleezje fan Deputearre Steaten.

Merk Fryslân sette de Aldehou del as de Fryske toer fan Pisa, wat apart is, neffens de FNP, want Friezen witte wol dat de Aldehou bryk stiet. En dy kampanje is bedoeld foar Friezen. Knol: "Krekt as binne wy hjir net bysûnder genôch en is in ferliking mei wat bekenders nedich om it gewicht te jaan."

Yn de nijste kampanje wurdt Noardeast-Fryslân delset as wie it de ein fan de wrâld. Dat jo der hast ôfkukelje, seit Knol. "Mar wy wenje hjir net op de toendra's fan Ruslân. Kinst it ek omkeare. Wêrom net de slogan: De wrâld leit oan dyn fuotten?"

Fierders hat de FNP argewaasje fan de sin: 'Wij hebben de naam stug te zijn en ons eigen taal te praten.'

Liesbeth Schievink fan de toerismestichting seit dat de kwalifikaasjes mei selsspot opfette wurde moatte. Se seit net ta der fuotendaliks wat feroaret yn de kampanje nei oanlieding fan de krityk fan de FNP. "Wy harkje nei elkenien en gean fierder mei dizze kampanje."