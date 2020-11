Bettere skearegeling nedich by sâltwinning Harns: "Oars ha je Grinslanner tastannen"

Yn Den Haag wurdt op dit stuit praat oer skea troch stienkoalwinning yn Limburch dy't pas sa'n 50 jier nei de winning oan it ljocht kaam is. De fraach is dêr wa't no foar de skea betelje moat, om't de mynboubedriuwen al lang net mear besteane.

Minister Eric Wiebes wol foar dy mynbou in skeafûns foarmje. Sa'n protokol wol Stichting Bescherming Historisch Harlingen dus ek foar materiële en ymmateriële skea by Harns. Stichting Bescherming Historisch Harlingen is yn 2014 spesjaal oprjochte ta beskerming fan Harns.

Skea falt no bûten kritearia

De stichting skriuwt yn in brief oan de kommisje fan Ekonomyske Saken en Klimaat dat der in 'financiële voorziening' komme moat, in skeaprototol dat ek 'maatschappelijk breed en enthousiast gedragen' wurde moat.

Der wurdt op dit stuit al wurke oan in protokol foar sâltwinning, mar neffens de stichting falt in soad skea yn it konsept bûten de kritearia. "Dat soarget der op it stuit hielendal net foar dat ús stêd, mei ús 600 monumintale pannen, dêrtroch ek dutsen wurde foar materiële en ymmateriële skea", seit Jarig Langhout fan de stichting. It kin gean om skea oan bygelyks tsjerken, brêgen, kaden, strjitten, wenten en skoallen.

Grinslanner tastannen

"As der skea is, moat dat betelle wurde troch de feroarsaker. Dat kin Frisia wêze. Dy moat dat fûns no alfêst folje. Dat wolle we yn it foar regelje, net achterôf. Dan krije je Grinslanner tastannen."