Operaasje Fryske Flagge: Lenny van der Lei in Denemarken

Lenny woont op een boerderij in Agerskov, in het zuiden van Denemarken. Ze woont daar al 25 jaar, maar praat nog altijd Fries, ook met haar kinderen die in Denemarken zijn geboren en getogen. Ze is verhuist uit Oudega Smallingerland om te gaan boeren in Denemarken. In Fryslân zag ze daar geen mogelijkheid toe.

Nu heeft ze een boerderij met zo'n 900 koeien. Dat is niet niets, zo zegt ze zelf, maar toch blijft ze er nuchter onder. "Wij leven niet om te werken. Wij werken om te leven!"

De situatie omtrent corona in Denemarken is volgens Lenny redelijk te vergelijken met de situatie in Nederland.

"In de winkels moeten we een mondkapje op hebben en afstand houden. het is nog niet zo streng dat wij niet met mensen bijelkaar mogen komen. Ik geloof dat het aantal nu op tien zit. In het noorden van Denemarken gaat het op dit moment wel need. Daar zijn ze allemaal nertsfokkerijen aan het ruimen. Dat is wel dieptriest. Daar zitten ze ook meer in een lockdown nu."

Een echte Fries 'om utens'

Je kunt Lenny een echte Fries 'om utens' noemen: "Ik kreeg afgelopen jaar een emmertje van mijn zus waar op stond 'Je kunt het meisje wel uit de 'Wâlden' halen, maar de 'Wâlden' niet uit het meisje'. Nou, dat klopt wel."

Toch heeft ze geen heimwee naar Fryslân. "Ik vind het leven in Denemarken mooi. Ik mis Fryslân zelf niet. Ik denk dat ik meer het Fryslân van vroeger mis, van toen ik jong was. Het is mij daar nu veel te druk. Hier heb ik heel veel ruimte om me heen."