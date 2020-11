Hynders mishannele yn greide Ferwert, eigeneresse bot oandien

De bistedokter hat de twa Yslanners ûndersocht. Van Oosten: "Ze kwam tot de conclusie dat het dier met een voorwerp bewerkt is. Geen mes, geen stok maar iets anders. De paarden krijgen nu antibiotica en pijnstilling."

Mei Píla en Gjóla giet it op it each goed. Se ite goed en rinne frij om yn de greide. De bistedokter is der ek fan oertsjûge dat se wer better wurde sille.

Befeiligingskamera en ferljochting

Foar Hennie van Oosten sels is de klap hurd oankaam: "Ik woon hier al dertig jaar. Ik heb mij altijd veilig gevoeld. Ik loop 's nachts naar de paarden toe om ze te voeren. Dat is weg nu."

Se nimt it sekere foar it ûnsekere en hat in befeilingskamera oanskaft en der komt in lampe te hingjen. Boppedat hat se oanjefte dien by de plysje.