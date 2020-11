HEA! Teäterkoar Animato hat tûzenen stiks klean oer

De Ljouwerter opera- en operetteferiening Animato hâldt der nei hast 64 jier mei op. It is foar de 23 oerbleaune leden finansjeel net mear op te bringen. It siet der al in skoftsje oan te kommen. It ledetal waard minder en minder, mar troch de coronakrisis is alles noch folle hurder gien. En no sit de kleankommisje mei tûzenen selsmakke kostúms. Dywolle se graach earne ûnderbringe.